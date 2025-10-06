Homem assassinado em Dourados tinha 43 anos

Homem assassinado com golpes de faca logo nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (6), no Parque das Nações, em Dourados, foi identificado como Luciano José dos Santos, de 43 anos.
A vítima chegou a invadir uma residência com intuito de pedir ajuda, mas não resistiu e morreu em um dos cômodos. O morador do local foi quem acionou as autoridades.
Segundo o site Dourados News, o corpo estava na cozinha do imóvel. Uma faca foi localizada na frente da casa, suspeitando que o agressor tenha deixado o objeto durante a fuga.
A Polícia Militar, Polícia Civil e a Polícia Civil foram acionadas e realizaram os trabalhos de praxe.
