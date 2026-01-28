Homem assassinado em Ponta Porã tinha 28 anos

A Polícia Civil identificou o homem morto a tiros em Ponta Porã, no sul de Mato Grosso do Sul. A vítima é Emerson Lemes, de 28 anos, que segundo informações preliminares da polícia, era ex-presidiário.

Conforme os detalhes divulgados até o momento, moradores da região acionaram a polícia após ouvirem disparos de arma de fogo. Quando as equipes chegaram ao local, encontraram o homem já sem vida, com várias marcas de tiros dentro de uma retroescavadeira.

Emerson tinha passagem pelo sistema prisional, mas não foram divulgados detalhes sobre o histórico criminal nem informações sobre eventuais ameaças anteriores.

O caso está sendo apurado pelas equipes da Polícia Civil da cidade.

