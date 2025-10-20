Homem assassinado em shopping da fronteira era brasileiro e já foi candidato a vereador em MS

O homem que foi executado a tiros no estacionamento do Shopping China durante o começo da tarde de hoje (20), foi identificado como Jonathan Medeiros da Fonseca. Ele teria sido ex-candidato a vereador na cidade de Coronel Sapucaia. Ele era natural da cidade de Joinville (SC).

Conforme as informações iniciais, Jonathan e um rapaz, identificado como Eduardo Flor Cantaluppi, paraguaio de 22 anos, estavam no estacionamento quando foram surpreendidos por vários homens que chegaram fortemente armados.

Eles então efetuaram diversos disparos contra os dois. Enquanto Jonathan morreu ainda no local, o jovem foi socorrido ainda com vida e levado para uma unidade de saúde em estado grave.

Segundo o site Ponta Porã Em Dia, Jonathan foi candidato a vereador em Coronel Sapucaia e estava preparando nova tentativa nas próximas eleições.

O ataque provocou pânico entre clientes e funcionários do shopping, que correram para se proteger. As forças policiais dos dois países foram acionadas e a área foi isolada para os levantamentos iniciais.

