Homem assassinado no Danúbio Azul seria traficante e estava com drogas no carro

O homem, que foi executado no Bairro Danúbio Azul, teria sido atingido por 10 disparos de arma de fogo na Rua West Point. O crime aconteceu na tarde deste sábado (29), em Campo Grande.

Conforme o apurado pela reportagem, ele estava retirando uma encomenda do carro, um Hyundai HB20s, quando foi surpreendido pelo atirador que se aproximou de moto e efetuou os disparos antes de fugir.

A vítima morreu ainda no local. No porta malas do veículo, as equipes da Polícia Militar encontraram cerca de 15 tabletes de pasta base de cocaína.

Bastante assustados, os moradores detalharam para reportagem que não chegaram a ver a movimentação, ouvindo apenas os inúmeros disparos sendo efetuados. Além disso, alguns afirmaram nunca ter visto a vítima na região.

A suspeita é que ele seja traficante na região, mas os detalhes ainda serão apurados pelas autoridades.

Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e da Perícia Técnica acompanharam a ocorrência.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também