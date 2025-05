Homem assedia mulheres, faz ameaças e atira contra grupo em frente ao Clube de Sargentos

Um tiroteio efetuado pelo motorista de uma Toyota Hilux quase terminou com feridos na madrugada deste domingo (2), em frente ao Clube União dos Sargentos, no bairro Amambai, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender o caso e ao chegar no local, dois casais relataram que o autor dos disparos teria assediado as duas mulheres o que gerou um desentendimento entre eles.

Depois disso o homem teria ameaçado matar os dois casais e retornou o local minutos depois efetuando diversos disparos em direção a um grupo de cerca de 20 pessoas que estavam em frente ao evento que acontecia no local.

Um cabo da Polícia Militar que estava saindo do evento revidou os tiros realizando três disparos na direção da caminhonete. O condutor fugiu e o agente não soube informou se acertou ou não o criminoso.

No local os militares constataram que um dos tiros efetuados pelo autor chegou a acertar um cavalete que estava próximo às vítimas. As balas deflagradas foram entregues à Polícia Militar e o caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Cepol com disparo de arma de fogo e homicídio simples na forma tentada.

