Homem ataca carro de motorista com pedaço de pau e diz que é o "Exu" no Tijuca

A Polícia Militar foi acionada na madrugada deste sábado (12) para conter uma confusão na Rua Imburus no Jardim Tijuca, após um homem identificado como Jacson, bater em um carro com um pedaço de pau e ameaçar o motorista de aplicativo.

De acordo com o registro da ocorrência na Depac Cepol, o motorista compareceu no endereço que foi chamado pela mãe do autor, quando a esposa do suspeito ia entrar no carro, foi impedida pelo marido que saiu de dentro do imóvel com um pedaço de pau. O motorista contou que neste momento ouviu um barulho forte na lataria de seu veículo na parte de trás e logo após Jacson começou a xingá-lo.



Com medo, o motorista saiu do local e parou ali perto, onde conversou com uma testemunha que viu o ocorrido e juntos ligaram para a Polícia Militar.

Com a chegada da equipe, a mãe do indivíduo apareceu e disse que havia sido ela que chamou o motorista, neste momento os policiais chamaram o autor para fora da residência no que ele respondia. "Eu sou Exu, vou te matar, só saio daqui morto", depois pegou uma enxada e começou a dar golpes no chão e no portão da casa.

Nesse momento, a mãe do autor, Anaurelicia e o irmão Bruno, levaram o suspeito para dentro da residência. Ao perceber que o homem ia pular o muro da casa, um policial militar tentou entrar, mas o irmão o impediu e o ameaçou de morte.

Os policiais solicitaram apoio, e quando conseguiram, com ajuda de outros agentes, entrar no local, o suspeito já havia fugido. A equipe fez rondas pelo local mas não encontrou Jacson.

A testemunha que mora perto da casa do suspeito e que viu tudo, foi coagida a não falar nada para a polícia. Na delegacia ele contou que sua mãe ligou, informando que a mãe de Jacson a contactou ameaçando que caso ele contasse o que aconteceu, "ia ter troco".



Ainda no pátio da delegacia, o pai do motorista de aplicativo foi abordado por uma pessoa que se disse advogado da família do suspeito e ofereceu dinheiro para ele desistir do depoimento contra os autores.

O caso todo foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Cepol, como ameaça, dano e desobediência.

