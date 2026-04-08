Homem ataca irmão e cunhada com martelo e deixa mulher em estado grave em Chapadão do Sul

Uma mulher, de 22 anos, foi socorrida em estado gravíssimo na noite de terça-feira (7) após ser agredida com golpes de martelo pelo cunhado. O homem, de 32 anos, também atingiu o irmão, de 23 anos. O caso aconteceu em Chapadão do Sul, cidade distante a 331 quilômetros da Capital.

De acordo com informações policiais, a equipe foi acionada para uma ocorrência no bairro Planalto, e, ao chegar ao local, encontrou o suspeito do lado de fora do imóvel. Ele confessou as agressões e recebeu voz de prisão.

Segundo relato do irmão, de 23 anos, o ataque ocorreu no momento em que ele chegou em casa. Ao tentar conter o agressor, acabou sendo atingido na cabeça, mas conseguiu se desvencilhar. Em seguida, encontrou a esposa gravemente ferida dentro da residência e a socorreu até o hospital.

A mulher, de 22 anos, deu entrada em estado gravíssimo, com ferimentos na cabeça, e precisou ser transferida para Campo Grande. Já o irmão permanece em observação, com quadro estável.

O autor foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia. O martelo utilizado no crime foi apreendido.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também