Homem ataca PMs com facão e acaba alvejado na perna

Da redação, com informações JP News

Homem foi alvejado na perna por policiais militares após agredir a esposa com facão, ameaçar os vizinhos de morte e tentar atacar os policiais com facão na tarde de sábado (12), em Três Lagoas.

A Policia Militar foi chamada para intervir em uma violência domestica que estava acontecendo. Ao chegar no local, o casal teria saído antes da chegada da PM. Horas depois tiveram que voltar, pois a violência teria começado outra vez com o retorno do casal e o homem estava ameaçando os vizinhos de morte enquanto segurava o facão.

Após a ordem para que ele soltasse o facão, que foi desobedecida por ele, o agressor foi para cima dos militares que precisaram fazer disparos de advertência. O homem não se intimidou e tentou atacar mais uma vez os policiais, que reagiram e atiraram em sua perna direita.

Depois de caído, os militares conseguiram controlar a situação e algemar o homem, que mesmo ferido resistiu a prisão. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Auxiliadora.

Ele tem passagens por diversos crimes, inclusive por homicídio.

Deixe seu Comentário

Leia Também