Polícia

Homem ateia fogo na casa com mulher e filha em tentativa de feminicídio em Antônio João

Policiais receberam a informação do caso enquanto estavam presentes no 'MS em Ação - Segurança e Cidadania'

01 dezembro 2025 - 17h38Luiz Vinicius
Suspeito foi preso em flagranteSuspeito foi preso em flagrante   (Divulgação/PCMS)

Homem, de 29 anos, foi preso em flagrante ao tentar matar a companheira e a própria filha queimadas, durante uma tentativa de feminicídio ocorrida na Aldeia Nhande Ru Marangatu, em Antônio João, no último sábado, dia 29.

Policiais civis que participavam do 'MS em Ação - Segurança e Cidadania', foram informados sobre a situação e conseguiram prender o indivíduo e tomar conhecimento que a mulher e a filha haviam saído da casa em chamas.

Segundo divulgado pela Polícia Civil, o indivíduo agrediu a companheira e depois passou a persegui-lá até a residência em que moravam, onde ela buscou abrigo após as agressões.

O homem chegou ao local e ateou fogo na residência com as duas vítimas em seu interior, colocando-as em risco extremo de morte. Ambas conseguiram fugir poucos instantes após o início do incêndio.

O imóvel, construído de forma simples, foi totalmente consumido pelas chamas, e as vítimas perderam todos os seus pertences pessoais.

Diante da gravidade dos fatos, policiais civis lotados em Ponta Porã, juntamente com equipes da Casa da Mulher Brasileira de Campo Grande e com apoio da Polícia Militar, deslocaram-se até o ponto indicado como possível local de esconderijo do suspeito, que foi localizado e preso sem oferer resistência.

