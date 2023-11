Homem ateia fogo na casa da ex e mata mulher a facadas em Nova Alvorada do Sul

Na madrugada deste sábado (4), Mato Grosso do Sul registrou mais um feminicídio, desta vez, Cleyde Mara Pereira Abrantes de 44 anos, foi morta pelo ex em Nova Alvorada do Sul.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta de 3h30, o principal suspeito, Jeremias Ferreira Dias de 45 anos, chegou na residência localizada na rua José Bressan, no Jardim Guanabara, invadiu o imóvel, ateou fogo em uma moto e na sala da casa, seguiu para o quarto onde estava Cleyde e o companheiro e desferiu vários golpes de faca nas vítimas.

Cleyde acabou atingida no braço e tórax, enquanto Adelvando teve o braço perfurado, com a lâmina da faca atingindo ainda outra parte do corpo.

O casal chegou a ser encaminhado ao hospital de Nova Alvorada do Sul, mas a mulher não resistiu e morreu. Jeremias Ferreira Dias está foragido.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também