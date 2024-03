Homem atira contra residÃªncia e assusta idosos na hora da janta no Jardim Uirapuru

Moradores de uma residência foram surpreendidos com um homem disparando contra o imóvel no final da noite desta quarta-feira (13), no Jardim Uirapuru, em Campo Grande. Eles estavam jantando no momento em que ouviram os disparos e saíram para verificar a situação.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o casal de idosos estava finalizando a refeição na sala quando ouviram os estampidos e visualizaram um homem com capacete na mão, usando calça jeans e jaqueta alaranjada correndo pela rua.

Ao saírem para verificar a situação, encontraram seis marcas dos disparos no portão. Eles chamaram a Polícia Militar, que ao chegar no local, constataram a situação e acionaram a Polícia Científica para realizar os levantamentos de praxe.

Os militares ainda questionaram os idosos sobre possíveis desavenças, dívidas ou até outras situações, mas ambos disseram que não possuem qualquer tipo de entrevero com ninguém.

O caso foi registrado como disparo de arma de fogo.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também