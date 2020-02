Homem atira em vizinho, foge para Rochedo e é preso na casa dos sogros

Adilson Pereira Areco, 42 anos, foi preso na madrugada desta quarta-feira (19) em Rochedo após ter atirado contra o vizinho Alexandre Vieira da Silva, de 31 anos, na Vila Nathália, região do Portal Caiobá, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, após dar um tiro no peito do vizinho nessa terça-feira (18), Adilson, que trabalha em oficina mecânica, fugiu com a mulher em um veículo Ford Ka.

Após informações de testemunhas, policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar foram até a casa da irmã do suspeito, no bairro Vida Nova, onde encontraram Rosilene, esposa de Adilson.

Rosilene contou que o marido estava escondido na casa dos pais dela, em Rochedo. Os policiais foram até a cidade e localizaram o suspeito em um dos quartos da residência.

Adilson assumiu que havia atirado no vizinho e que havia jogado o revólver calibre 38, usado na tentativa de homicídio, às margens da MS-080. A arma não foi encontrada.

Adilson foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Tiradentes.

