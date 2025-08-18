Menu
Polícia

Homem atira para o alto e acaba preso horas depois em Campo Grande

A arma, não registrada, estava guardada na casa do suspeito

18 agosto 2025 - 17h24Brenda Assis

Homem, de 33 anos, foi preso por posse irregular de arma de fogo de uso permitido após efetuar disparos para o alto na região do Bairro Vila Nasser, em Campo Grande. A prisão foi realizada pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar, durante a noite de domingo (17).

Conforme o registro policial, as equipes foram acionadas por moradores da Rua Lindóia, pois uma pessoa teria passado em uma Fiat Strada efetuando tiros para o alto. Diante da situação, foram feitas diligências na região, até que o carro foi encontrado na Rua Alfredo Nobel, mas nada de ilícito foi encontrado.

Ao ser questionado, o motorista negou ter efetuado disparos. No entanto, contou que tinha um revólver calibre 38, não registrado, em casa. Durante a abordagem, ele levou os policiais até o imóvel e entregou a arma.

Por conta do flagrante, o homem foi preso em flagrante e levado para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde os fatos foram registrados.

