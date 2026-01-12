Homem atrasa parcela de dívida e passa a receber ameaças de agiota na Capital

Homem, de 44 anos, procurou a delegacia de plantão no final da tarde do último sábado, dia 10, para denunciar as ameaças que vem sofrendo de um agiota, pois teria atrasado a parcela de janeiro de um empréstimo contraído em 2023.

Naquela oportunidade, a vítima pegou um valor de R$ 7,5 mil e o acordo entre as partes envolvia o pagamento de 25 parcelas de R$ 1 mil e até o momento, já foram quitados os valores que chegam próximo aos R$ 20 mil.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o homem acabou atrasando a parcela referente ao mês de janeiro, e passou a receber ameaças de morte, onde o agiota dizia que "enviaria um motoqueiro para resolver a situação".

Esse fato, inclusive, conforme versão da vítima, se concretizou, pois um motociclista acabou rondando a casa da vítima por cerca de 30 minutos.

Além disso, o homem citou na delegacia que passou a receber mensagens e áudios ameaçadores, onde o agiota também dizia que caso não fosse realizado o pagamento, a vítima "iria morrer".

Diante desse cenário, a vítima procurou a delegacia e quis representar contra o indivíduo.

O caso foi registrado como ameaça.

