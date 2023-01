Homem atrasa pensão e tem casa apedrejada pela ex-mulher em MS

Uma mulher, de 34 anos, foi encaminhada para a delegacia após apedrejar a casa do ex-marido e cortar a fiação elétrica por atraso no pagamento da pensão do filho do casal. O caso aconteceu na quarta-feira (4) em Corumbá.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pelo homem, de 37 anos, após a ex-esposa atirar diversas pedras e quebrar os vidros da janela da cozinha e da sala, além de destruir alguns vasos de planta.

Além disso, a mulher ainda cortou a fiação elétrica da residência. Para tentar conter a ex, os dois acabaram entrando em luta corporal resultando em lesões nos braços, costas e mordidas no homem. Ele chegou a ser atingido com uma garrafa de vidro arremessada pela autora.

A mulher ficou com um hematoma no peito devido a um soco desferido pelo ex-marido. Para a polícia, eles informaram que estão separados há cerca de um ano e que a briga ocorreu devido a cobrança de pensão e a falta de cuidados do homem com o filho do casal.

O caso foi registrado na 1° Delegacia de Polícia Civil de Corumbá.

Deixe seu Comentário

Leia Também