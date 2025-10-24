Homem atropela e tenta matar companheira após discussão em Costa Rica

Homem, de 37 anos, foi preso em flagrante durante a quinta-feira, dia 23 de outubro, por uma tentativa de feminicídio, após atropelar e tentar matar a companheira, de 41 anos. O episódio aconteceu na cidade de Costa Rica.

Tudo teria acontecido após uma discussão entre o casal, na rua Kendi Nakai. A filha da mulher também ficou ferido no atropelamento.

Segundo informações da Polícia Militar, a mulher foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros para a unidade hospitalar da cidade e durante a coleta de detalhes sobre o caso, testemunhas indicaram que o suspeito havia fugido em direção a Chapadão do Sul.

Durante as diligências, os militares conseguiram localizar o homem e o carro usado no atropelamento da companheira. Na abordagem, porções de maconha foram encontrados com o suspeito, que confessou ter usado a droga e admitiu que tentou matar a mulher após a discussão.

Diante do flagrante, ele foi levado para a delegacia e autuado por tentativa de feminicídio, lesão corporal dolosa e condução de veículo automotor sob efeito de substância psicoativa.

