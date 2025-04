Homem baleado de raspão no peito durante briga com a esposa é preso pela PM em MS

O homem, de 35 anos, que foi baleado de raspão no peito pela companheira, de 38 anos, na madrugada desta sexta-feira (18), acabou preso em flagrante por lesão corporal dolosa, no âmbito da violência doméstica e por posse irregular de arma de fogo, sem direito a fiança.

Conforme as informações do site Jornal da Nova, o caso aconteceu numa residência localizada na rua Rêmulo Guariente, bairro Vitória, em Ivinhema.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima e o suspeito, entraram em desentendimento e no momento da briga, ela teria levado socos na cabeça e, em meio à luta corporal, se apossou de uma espingarda calibre 22 e efetuou um disparo que atingiu o homem de raspão no peito. Apesar do ferimento, não foi necessário atendimento médico.

A Polícia Militar foi acionada e no local, encontrou o homem no meio da rua. Ao entrarem no imóvel, os policiais verificaram sinais evidentes de desordem, com móveis revirados, objetos quebrados e roupas espalhadas. Uma criança, de 7 anos, que estava na residência, foi encontrada escondida dentro do guarda-roupas.

A arma utilizada pela mulher, foi encontrada e identificada como uma espingarda de pressão modificada para calibre 22, com uma munição deflagrada e duas intactas. O casal foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado. Na unidade policial foi apurado que a mulher usou a arma em legítima defesa devido as agressões e o homem acabou preso em flagrante.

A autoridade policial de plantão requereu ao Poder Judiciário a prisão preventiva do suspeito.

Ainda no boletim de ocorrência descreve que no último dia (8), a mulher havia solicitado a revogação de uma medida protetiva que tinha contra o companheiro.

