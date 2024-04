Homem bate e tenta colocar cachorro em saco de lixo em Dourados

Homem, de 29 anos, foi preso depois de ser acusado de agredir um cachorro e tentar coloca-lo em um saco de lixo durante a segunda-feira (8). O caso aconteceu na casa do suspeito, localizada na Rua João Vicente Ferreira, no Jardim Maracanã, em Dourados.

Conforme as informações policiais, uma denúncia anônima levou a Guarda Municipal Ambiental até a residência. Ao ser abordado, o homem, de naturalidade venezuelana, admitiu ter "gritado" com o cachorro, mas negou as acusações de agressão física.

Para se defender, ele disse que no momento dos gritos estaria com raiva do animal, uma vez que o cachorro de seu vizinho invadiu seu imóvel, caçando e matando os filhotes da coelha que havia parido.

Diante da situação, o homem foi preso e encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados, onde o caso foi registrado como maus-tratos.

