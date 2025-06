Homem bate em criança de 4 meses achando que era um 'bebê reborn'

Um homem, de 36 anos, foi preso na noite desta quinta-feira (5) após agredir um neném de quatro meses na Avenida Getúlio Vargas, na Savassi, em Belo Horizonte (MG). Ele disse que achou que os pais da criança estavam com um bebê 'reborn', bonecas hiper-realistas que imitam recém nascidos, para furar a fila de um trailer de lanches.

A mãe, de 25 anos, relatou aos policiais que o homem se aproximou e começou a brincar com a criança. Em seguida, passou a insistir que o neném era um boneco hiper-realista. Mesmo após os pais confirmarem que não era um boneco, ele não se convenceu e agrediu a criança com um tapa, causando um inchaço na cabeça do bebê.

Um outro homem que passava pelo local contou que viu o casal comendo um sanduíche e ouviu o suspeito, que parecia estar muito embriagado, gritar "é um bebê reborn, é um bebê reborn".

Em seguida, disse que ouviu o barulho de um tapa, que pareceu ser muito forte. Ainda de acordo com essa testemunha, o bebê ficou muito vermelho. Os pais e a criança foram levados ao Hospital João XXIII, onde a equipe médica informou que o bebê não corre risco de vida.

Outras pessoas que estavam no local seguraram o homem até a chegada da Polícia Militar, que o prendeu em flagrante.

À polícia, o suspeito alegou que teria se irritado com a mãe da criança por ela querer preferência na fila do trailer, e afirmou ter acreditado que o bebê era um boneco realista. Ele assumiu que havia bebido, mas, segundo a polícia, ele apresentava "sobriedade em suas ações" durante a abordagem.

O suspeito foi conduzido para a Divisão Especializada em Orientação e Proteção à Criança e ao Adolescente da Polícia Civil, no Barro Preto, também na região Centro-Sul de Belo Horizonte.

A delegada ratificou a prisão em flagrante do suspeito por lesão corporal contra a criança. Ele se encontra à disposição da Justiça e a Polícia Civil investiga o caso.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também