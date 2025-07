Homem bate em mulher para defender namorada durante briga em Ponta Porã

Homem, que não teve o nome divulgado, está sendo procurado após agredir uma mulher, efetuar disparos de arma de fogo e praticar direção perigosa ao fugir da abordagem policial. O caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (16), no distrito de Nova Itamarati, em Ponta Porã.

Conforme as informações policiais, as equipes da Polícia Militar foram acionadas pela vítima, que detalhou estar em uma conveniência quando foi agredida pelo suspeito. Durante o deslocamento da guarnição, a mulher ligou novamente dizendo que o homem havia efetuado disparos contra uma pessoa que tentou defendê-la.

Ao chegar no endereço indicado, os militares viram o homem fugir em alta velocidade. De moto, ele chegou a andar na contramão, ignorando sinalizações sonoras e as ordens de parada emanadas pelos policiais. Após alguns quilômetros de perseguição, o autor perdeu o controle da motocicleta e colidiu contra uma cerca de arame, caindo junto com a passageira.

Ambos conseguiram se levantar e fugiram a pé para uma plantação de milho nas proximidades. Foram feitas diligências na região, mas o suspeito não chegou a ser localizado.

A vítima e uma testemunhas foram até o batalhão da PM, onde foi orientada à ir até o posto de saúde para receber atendimento médico, pois estava com dores de cabeça e ferimento no lábio, causados pelo soco desferido pelo autor.

Ela explicou ainda que a confusão começou após um desentendimento com a companheira do homem, momento que ele se envolveu na briga. O caso está sendo investigado pelas autoridades.

