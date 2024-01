Homem bate na esposa ao chegar em casa e encontrar o fogão sujo

Um homem, de 61 anos, bateu na esposa depois de chegar em casa e encontrar o fogão sujo com feijão, durante a sexta-feira (26), em Dourados.

Conforme as informações policiais, a vítima, de 42 anos, procurou a 2ª Delegacia de Polícia de Dourados para registrar a ocorrência. As equipes ela contou que mora com o marido há 4 anos, sendo que sempre teria vivido um relacionamento abusivo.

Ontem, depois de chegar em casa, os dois tiveram uma discussão por conta da sujeira do fogão e a mulher foi agredida. Ela relatou ainda que o companheiro a ameaçou de morte, pois não estava encontrando uma garrafa de cachaça que havia perdido. O homem acreditava que a esposa teria escondido para ele não beber.

Presa nesse ciclo de violência, ela estaria ‘tomando coragem’ para denunciar, sendo que por este motivo ainda não havia procurado ajuda.

Diante dos fatos, uma equipe policial se deslocou até o imóvel, onde prendeu o homem em flagrante e o levou para a delegacia.

