Homem bate na mãe e no irmão após conseguir apenas dinheiro em pix

Homem, de 28 anos, foi preso por bater na mãe, de 62 anos, e no irmão, de 30 anos, durante a manhã de sábado (22), na Rua P4, localizada no Bairro Planalto, em Chapadão do Sul.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de violência doméstica, onde duas vítimas estavam sendo agredidas.

Ao chegar no local, os militares foram comunicados que as agressões começaram após o autor pedir dinheiro em espécie para os familiares e ter se irritado, já que eles só tinham o valor no Pix.

Ele então passou a agredir a genitora. O irmão tentou ajudar a mãe, e também foi agredido. depois disso, o autor saiu do local na tentativa de fugir, mas acabou sendo alcançado e preso em flagrante.

O caso foi registrado na delegacia da cidade como lesão corporal e violência doméstica.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também