Homem bate no filho de 2 meses por nÃ£o aceitar fim do relacionamento em MS

Homem, de 22 anos, ameaçou matar a ex, a manteve presa em cárcere privado e bateu no filho, de apenas 2 meses, durante este final de semana na cidade de Água Clara. Ele não aceita o fim do relacionamento.

Conforme o site Portal Água Clara, a Polícia Militar foi até o imóvel e conseguiu resgatar a jovem, de 19 anos, durante a tarde de domingo (24). Ela estava sendo mantida em cárcere desde sábado (23).

Para os policiais, a vítima contou com o homem não aceita o fim do relacionamento. Por conta disso, ele a trancou em casa, a agrediu e ameaçou de morte. Além da violência contra a mulher, o autor ainda bateu a cabeça do filho, de apenas 2 meses, contra uma porta de ferro.

O rapaz foi preso em flagrante durante o resgate. A vítima já havia registrado um boletim de ocorrência e solicitado medidas protetivas contra o ex-companheiro.

