Homem bate no pai cadeirante e tenta atacar PM com faca no Guanandi

Homem, de 36 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso por bater no próprio pai, que vive em cadeira de rodas, e colocar fogo nos pertences dele durante uma discussão na tarde de sábado (27), na Rua Gabriel Cardoso Ramalho, no Bairro Guanandi, em Campo Grande. Irritado, ele chegou a avançar contra a Polícia Militar, enquanto estava armado com uma faca.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a vítima contou que havia saído de casa, deixando o imóvel trancado. Ao voltar, encontrou a residência arrombada, com sua cama e sua televisão pegando fogo no quintal. Além disso, ainda apanhou do filho, que seria o autor do incêndio.

Ele pediu o celular emprestado para os vizinhos, para conseguir chamar a Polícia Militar. O homem contou ainda que seu filho é usuário de drogas e vive em uma barraca, localizada no quintal da residência.

Quando os policiais chegaram e foram tentar abordar o autor, que estava dentro da barraca, acabaram sendo surpreendidos com a tentativa de agressão cometida por ele. Sendo contido apenas com o uso de cassetetes e da força.

Para os militares, o autor contou que toma remédio para HIV, mas a medicação o deixa irritado, causando surtos que o fazem cometer ataques físicos contra qualquer pessoa.

Em destaque, o pai do rapaz contou que não é a primeira vez que apanhou do filho, tendo registrado vários boletins de ocorrência contra ele. O autor já teria inclusive ameaçado matar os pais.

Diante da situação, ele foi preso e levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso acabou sendo registrado como lesão corporal dolosa

