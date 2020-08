Homem bate no próprio pai e depois tenta agredir policias com pá

Um homem de 30 anos teve que contido com tiros de borracha após tentar agredir policiais com uma pá, na noite desta quinta-feira (6) no bairro Danúbio Azul em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, o caso aconteceu por volta das 19 horas, os policiais foram até a residência quando avistaram o pai do autor correndo para fugir das tentativas de agressões do filho, que havia chegado na casa embriagado.

Segundo a vítima, ele teria tentado aconselhar o filho para que ele parasse de beber, mas o homem, que com raiva tentou desferir socos contra o pai.

Quando os militares chegaram, o autor estava escondido atrás de um carro que estava no quintal da residência. O pai teria dito que ele estaria com uma faca.

Os policiais tentaram convencer o homem a se entregar, mas ele pegou uma pá que estava no quintal e foi para cima dos militares.

Neste momento um dos policiais teve de disparar um tiro de borracha contra a perna do autor para cessar a agressão. Ele foi leva para a delegacia.

