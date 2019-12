Homem bate traseira de caminhão parado e morre no hospital

Adilson da Silva Ramos, de 42 anos, morreu no Hospital Municipal de Bodoquena após bater o carro Mercedes A-16 na traseira de um caminhão parado na madrugada desta terça-feira (31) na Rua Antônio Pedro de Lima.

Segundo informações do O Pantaneiro, os primeiros atendimentos foram realizados por uma equipe do Corpo de Bombeiros que atuará no Réveillon Luzes de Bodoquena.

Adilson estava inconsciente e sofreu fraturas no fêmur e nas costas, além de um corte na cabeça. Ele chegou com vida ao Hospital Municipal, mas sofreu uma parada cardíaca e não resistiu.

O homem era bastante conhecido em Aquidauana, ele trabalhava em Bodoquena. Através das redes sociais, amigos deixam mensagens e lamentam a trágica notícia inesperada vinda no último dia do ano.

