Homem 'bate uma' enquanto observa vizinha pelo portão no Colúmbia

Homem de 40 anos foi levado para delegacia após ser flagrado se masturbando e olhando uma vizinha, de 24 anos, na Rua Purus, localizada no Bairro Jardim Colúmbia, em Campo Grande. O caso aconteceu na tarde desta quarta-feira (21).

Conforme o registro policial, a vítima estava sentada do lado de fora da sua casa, mexendo no celular, quando avistou o vizinho a encarando pelo portão. Ao olhar direto, percebeu que o homem estava excitado e mexendo nas partes íntimas.

Diante da situação, ela resolveu acionar a Polícia Militar. Ao ser questionado, o suspeito negou os fatos, detalhando que está sendo alvos de ataques por parte da jovem e sua família.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, o homem explicou que os vizinhos viviam em sua casa, se alimentando e se aproveitando da boa vontade da sua esposa enquanto ele estava fora. No entanto, tudo mudou quando ele começou a ficar mais tempo em casa.

Diante da situação, todos foram levados para Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), onde os fatos foram registrados como ato obsceno.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também