Homem bêbado invade casa, agride moradores e acaba esfaqueado em Dourados

Um homem, de 33 anos, foi esfaqueado durante esta madrugada de domingo (21), em Dourados, depois de invadir uma residência e agredir as moradoras.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, a moradora, uma jovem, de 21 anos, se deparou com o homem dentro de casa, por volta das 3h, e passou a ser agredida por ele, que estava em posse de uma faca.

A mãe dela, de 51 anos, acordou com os gritos da filha e, quando foi no quintal, encontrou o homem agredindo a mulher. Ao tentar conter o suspeito, foi empurrada contra o portão e acabou machucando uma das pernas. Ele foi expulso da casa, mas acabou voltando.

Nesse momento, o outro morador, de 51 anos, também acordou e entrou em luta corporal com o invasor. O dono do imóvel conseguiu pegar a faca e desferiu diversos golpes nas costas do suspeito.

A Polícia Militar e o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados. O homem esfaqueado foi socorrido e encaminhado à delegacia de Polícia Civil da cidade, assim como o morador que causou as lesões. O caso foi registrado como violação de domicílio e lesão corporal.

