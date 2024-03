Homem bebe, perde a linha e mete o soco na esposa em Dourados

Um jovem indígena, de 21 anos, foi preso por agredir a esposa, de 19 anos, com socos durante a bebedeira. O caso aconteceu na tarde de quinta-feira (7), na Aldeia Jaguapiru, em Dourados.

Conforme o boletim de ocorrência, o policiamento comunitário indígena, foi acionada pela liderança da Aldeia, informando sobre o caso de possível violência doméstica, envolvendo moradores do local.

Ao chegar, os policiais fizeram contato com a vítima, que contou morar com o rapaz há 5 anos. Sendo que, desde o começo do relacionamento, ela era agredida física e verbalmente.

Ontem, em mais um episódio violento, o autor bebia quando passou a ficar alterado depois de a vítima dizer que iria para a casa da mãe, pois ele não queria que ela fosse. A mulher foi xingada e agredida com socos no rosto e na cabeça.

Com medo, ela saiu correndo e pedindo por socorro para a tia. A testemunha foi responsável por avisar a liderança indígena e pedir apoio. Ainda em seu depoimento, a vítima disse não suportar mais conviver com o autor.

Enquanto a ocorrência era registrada, ela manifestou o desejo de representar contra o homem. As equipes realizaram também o pedido de medida protetiva a favor da vítima. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados, como vias de fato e violência doméstica.

