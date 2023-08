Homem bloqueia perfil após receber 'nudes' e passa a ser extorquido em Campo Grande

Durante a segunda-feira (31), um homem, de 43 anos, procurou a delegacia para denunciar um possível caso de extorsão ocasionada por aplicativo de mensagens, em Campo Grande. Tudo teria acontecido, após ele bloquear um perfil nas redes sociais.

Segundo informações que constam no boletim de ocorrência, a vítima explicou para a polícia que na última quarta-feira (26), um perfil de uma mulher começou a segui-lo nas redes sociais e logo passou a mandar mensagens e fotos íntimas para ele.

Ao longo da situação, o perfil havia pedido fotos íntimas para a vítima, sendo que nesse momento, o homem desconfiou e bloqueou o perfil na sexta-feira (28). Porém, um número passou a mandar mensagem para ele em seu WhatsApp, dizendo que iria o expor na internet e principalmente para familiares.

O criminoso ainda teria dito que "tudo tem o seu preço" e publicou uma série de contatos no qual a vítima, supostamente, teria enviado foto das partes íntimas para crianças.

Dessa forma, o homem bloqueou o contato e procurou a delegacia por cautela e requereu que as medidas fossem adotadas.

O caso foi registrado como extorsão na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

