Homem briga com o atual da ex ao questionar os cuidados com o filho de 2 anos no Leblon

Um rapaz, de 27 anos, brigou com o atual marido da ex-companheira ao questionar os cuidados do filho, de apenas 2 anos de idade. A confusão aconteceu em um conjunto de quitinetes, localizado na Rua Tapirapés, região do Jardim Leblon, em Campo Grande, durante a noite de quinta-feira (25).

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima contou que mora em uma quitinete localizada ao lado do imóvel da ex e tem a guarda compartilhada do filho, porém, o pequeno mora com a mãe.

Há algum tempo, ele notou que o menino tem ficado sozinho com o padrasto, que tem o costume de ficar embriagado e dormindo ao lado de latas de cerveja. Ao questionar o casal sobre os cuidados do menor, ele acabou se envolvendo em uma discussão com o homem.

A briga foi escalonando, até que eles trocaram socos e xingamentos. Diante da situação, a vítima resolveu procurar a DEPAC (Delegacia Especializada de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, para denunciar o caso, que foi registrado como ‘vias de fato’.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também