Homem cai de telhado de igreja, bate cabeça em púlpito e morre na Capital

Morreu na Santa Casa de Campo Grande, na noite deste sábado (13), Cesar Rodrigues de Sousa, de 43 anos. Ele caiu de uma altura de aproximadamente 4 metros após consertar o telhado de uma igreja no bairro Tijuca, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o irmão da vítima estava no local também e ambos faziam trabalhos voluntários com outras pessoas que também frequentavam o espaço.

Porém, em determinado momento, Cesar subiu para consertar o telhado, mas caiu de uma altura de 4 metros, quando a telha quebrou. Ao cair, o homem bateu a cabeça em um púlpito feito de concreto e revestido de mármore.

As pessoas presentes tentaram ajudar, mas acionaram o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), onde a vítima foi encaminhada com urgência para a Santa Casa. No entanto, durante a noite, ele não resistiu e morreu no hospital.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Cepol.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também