Homem cai do cavalo e é socorrido pelo Corpo de Bombeiros em assentamento de MS

Um trabalhador rural, de 55 anos, precisou ser socorrido depois de cair de cavalo durante as primeiras horas da manhã desta segunda-feira (13), na região do assentamento Urucum, área rural do município de Corumbá.

O Corpo de Bombeiros informou que por volta das 8h da manhã foi chamado para atender a vítima. O trabalhador reclamava de dores na região dorsal e nas pernas.

Para evitar qualquer lesão posterior a queda, a vítima foi imobilizada e levada para o pronto-socorro da cidade, onde recebeu atendimento médico.

