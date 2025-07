Homem 'cai' em bueiro e tem hemorragia ao cortar a perna em Corumbá

Um homem, de 53 anos, precisou ser socorrido após cortar o pé ao pisar em um bueiro de ferro, popularmente conhecido como "Mata Burro", na Edu Rocha esquina com 13 de Junho, Bairro Dom Bosco, em Corumbá, durante o começo da noite de segunda-feira (7).

Conforme as informações divulgadas pelo 3° Grupamento do Corpo de Bombeiros, ao andar pela rua o homem estava andando quando sua perna entrou no vão e causou um corte profundo.

Por conta disso, ele teve uma hemorragia. Apesar disso, a vítima estava consciente e orientada, sendo socorrida e encaminhada ao Pronto-Socorro da cidade.

