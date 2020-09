Homem cai em rodovia e morre atropelado por condutor que tentou frear

Um homem identificado como Cledionor da Silva Santos, 31, morreu na noite de quinta-feira (3), após cair na MS-382 e ser atropelado por um motorista em Ponta Porã.

Conforme a ocorrência, o condutor trabalhava numa fazenda da região e retornava de carro com colegas de serviço. No trajeto, viu o homem deitado na pista e tentou frear, porém, não conseguiu e acabou atropelando a vítima.

Após o acidente, ele desceu do veículo e identificou o homem como um dos funcionários da fazenda que também estava no local onde pegam suas refeições, que teria saído de lá de carona com um motociclista duas horas antes do acidente.

De acordo com o registro, não foi informado se a causa da morte foi o atropelamento ou uma possível queda da motocicleta onde estava de carona.

