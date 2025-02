Homem cancela programa com 'menina do job' e é ameaçado de morte na Capital

Homem, de 52 anos, foi ameaçado por integrantes do Comando Vermelho durante a noite de quarta-feira (4), após desmarcar um encontro com uma garota de programa em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, semana passada ele entrou em um site de relacionamentos a procura de uma garota de programa. Eles então marcaram de se ver no Bairro Campo Belo. Porém, ao chegar no local, a mulher era diferente da que estava na foto do site.

Por isso, ele não quis fazer o programa, mas entrou em acordo com a ‘do job’ pagando o valor de R$ 30 para ela não sair no prejuízo. Posteriormente, o homem chegou a receber uma ligação da garota, onde ela afirmava que havia perdido tempo.

Acreditando que tudo estava resolvido, ele deixou as coisas passarem. Acontece que na noite de ontem, enquanto estava em casa, começou a receber mensagens via WhatsApp de um homem dizendo que se a vítima não pagasse iria ‘ter problemas com o comando’.

Com medo, ele procurou a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como extorsão.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também