Homem 'canta' vizinha durante churrasco e é esfaqueado por parentes dela

Uma cantada nunca custou tão caro quanto para um homem, de 31 anos, que acabou sendo espancado e esfaqueado após ele ‘dar em cima’ de uma vizinha. O caso aconteceu em um pensionato na Alameda Augusto Stellfeld, no bairro Bigorrilho, em Curitiba, na noite desta segunda-feira (21).

Conforme o site Banda B, a Polícia Militar informou que a vítima teria participado de um churrasco no domingo. O morador do pensionado aproveitou o momento de descontração para cantar uma vizinha, passando dos limites.

Porém, a mulher não teria gostado da investida. Irritada, ela resolveu ligar para famílias e pedir para darem um ‘corretivo’ no rapaz. Ainda, conforme a PM, os agressores invadiram a kitnet do homem e o agrediram brutalmente.

“Ele tem uma kitnet no térreo e a gente não sabe se ele foi jogado ou se ele se jogou para tentar fugir de alguma facada e acabou atravessando a janela. Quando nós chegamos, ele já havia sido levado por pessoas para o hospital”, disse a tenente Wosniak, da Polícia Militar ao site.

Após as agressões, o homem foi socorrido e segue internado, intubado, em estado grave. Ele foi atingido com golpes nas costas e no rosto.

O caso segue sendo investigado.

