Homem capota carro, abandona o local e vai dormir

Da redação, com informações do Hora da Notícia RS

Um carro amanheceu capotado na rodovia MS-010 no domingo (4), em Campo Grande. Ao ser verificado pelas autoridades o veículo estava sem motorista.

O dono do veículo foi informado pelos amigos que o carro estaria capotado no matagal da rodovia, ao chegar no local o proprietário informou a polícia que tinha emprestado o carro a um amigo, que não foi identificado, para ir ao Circuito de Laço Comprido (CLC).

Diante da situação o proprietário do carro ligou pra saber informações do amigo, se ele estaria bem, quando descobriu que este já estava em casa dormindo.

A polícia encontrou garrafas de bebida alcoólica próximas ao carro. Ninguém foi detido.

Deixe seu Comentário

Leia Também