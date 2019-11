Homem capota o carro e morre ao ser arremessado do veículo

Sarah Chaves, com informações do Ligado na Notícia

O douradense Faverson Sanches Campos, 28 anos, morreu na madrugada deste sábado (9), depois de bater o carro contra uma porteira de chácara e capotar o veículo.

De acordo com a polícia, a vítima conduzia o veículo por volta de 2h40, pela rua Mato Grosso, no sentido centro-bairro, e após entrar no Jardim Água Boa, bateu na porteira da chácara Primavera, o que fez com que a vítima perdesse o controle do carro que capotou, indo parar no matagal.

Faverson foi arremessado para fora do veículo e ficou gravemente ferido. Uma equipe do SAMU esteve no local e constatou que a vítima já estava morta.

Segundo testemunhas, a vítima conduzia o veículo em alta velocidade no momento do acidente. A Polícia Civil investiga o caso.

