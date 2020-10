Homem carneando gado é preso por furto em MS

Um homem de 44 anos foi preso nesta quinta-feira (08), quando abatia um dos animais que furtou de uma fazenda. Ele é acusado de cometer vários furtos de gados na região, de Ribas do Rio Pardo, que fica a 97 km de Campo Grande.

O suspeito já estava sendo investigando pela polícia, ele é conhecido por cometer furtos de gado na cidade, tendo inclusive uma condenação pelo mesmo crime em 2018. Nesta quinta (8) o gerente de uma fazenda, viu o momento em que o suspeito passava por ele em uma caminhonete carregada com carne de gado.

Como ele já havia sido furtado outras vezes e jásuspeitava do homem, o gerente foi até ao colchete que dá acesso ao pasto da propriedade e viu o rastro da caminhonete. Assim, comunicou a polícia e ainda disse que o suspeito poderia estar carneando o gado em sua residência.

Os investigadores foram até a casa, onde flagraram o momento em que o suspeito desossava o gado. O homem confessou que havia recém furtado o gado e jogado a carcaça do animal no lixão da cidade. Ele chegou a dizer que atuou com uma terceira pessoa, mas depois alegou que “assumiria a bronca sozinho”.

As carnes da casa do suspeito foram apreendidas, assim como a caminhonete preta, que também foi utilizada para cometer o crime. Ele foi preso em flagrante por abigeato.

