Homem chama a família para 'passear' e é preso traficando cocaína em carro

Homem, de 45 anos, foi preso enquanto ‘passeava’ com a família em Ponta Porã. A prisão aconteceu durante a segunda-feira (14). Ele foi detido por tráfico de drogas.

Conforme o boletim de ocorrência, o homem estava acompanhado da esposa e suas duas filhas menores de idade no banco traseiro do carro, que tinha placas da cidade de Querência, cidade localizada no norte do Paraná.

Quando abordado e questionado sobre a viagem, o motorista disse retornar para Querência, porém, antes iria ver um parente na região do Itamarati, não sabendo informar local e nome onde esse suposto parente morava. Diante do nervosismo apresentado por ele e a rota ser diferente da habitualmente usada pelos motoristas para ir até o estado do Paraná, a equipe policial resolveu realizar uma busca no veículo.

Durante a fiscalização, foi encontrado um ‘mocó’ – esconderijo – debaixo do banco do passageiro. No local, os policiais localizaram 30 tabletes de cocaína e 31 de pasta base de cocaína.

Ao ser preso, o homem disse que os familiares não sabiam que a droga estava escondida no local, uma vez que para eles iriam apenas fazer um passeio. Ele relatou ainda que deixou o carro na região do aeroporto de Ponta Porã e o pegou horas depois no mesmo local.

Sem saber onde informar onde o veículo foi levado para preparar a droga, o preso disse que faria o transporte até a cidade de Naviraí. Para fazer o translado do entorpecente, ele receberia R$ 5 mil.

Já detido, o homem acabou sendo encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas.

