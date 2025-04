Homem chama a polícia após apanhar dos netos em Chapadão do Sul

Um idoso, de 57 anos, foi agredido pelos netos, de 17 e 20 anos, durante uma briga ocorrida na noite de terça-feira (29), na Rua Jaraguari, localizada no Bairro Espatódia, em Chapadão do Sul.

Conforme o registro policial, a Polícia Militar foi acionada para ir até o endereço indicado. Ao chegar no local, a vítima detalhou que teve uma discussão com os netos e que durante a confusão acabou sendo agredido com socos no rosto.

Por conta da agressão, o homem ficou com lesões no rosto. Diante da situação, a vítima foi encaminhada para o hospital da cidade.

Enquanto isso, os autores acabaram sendo conduzidos para a delegacia, onde o caso foi registrado como lesão corporal.

