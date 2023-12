Homem cobra dívida de vizinho idoso a base de pancada na Vila Célia

Uma dívida de R$ 8 mil, decorrente da compra de um carro, acabou gerando uma briga na madrugada deste sábado (16), entre moradores da Vila Célia.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada onde houve a via de fato e no local, foi informada por Valdemar, de 74 anos, que comprou uma camionete do vizinho Carlos de 52 anos, e ficou devendo a quantia de R$ 8 mil, sendo que uma irmã de Carlos teria pedido para que o pagamento do valor fosse realizado para ela, pois Carlos teria "problemas de cabeça".

No entanto, a vítima chegou de viagem nessa madrugada, e quando estava entrando em sua residência que fica próxima da residência do autor, foi abordado por ele, cobrando o valor. Logo depois começou uma discussão e os dois entraram em luta corporal.

O idoso teve uma lesão na cabeça e foi levado ao UPA Tiradentes, onde teve o ferimento suturado, já o vizinho, teve pequeno corte nos lábios.

Carlos foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol onde o caso foi registrado como lesão corporal dolosa e ele passará pelos procedimentos cabíveis.

