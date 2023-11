Homem cobra 'serviço bem feito' e é ameaçado de morte em Costa Rica

Homem, de 39 anos, foi ameaçado de morte ao cobrar que o concerto do portão da sua residência fosse ‘bem feito’ durante a tarde de segunda-feira (6), na Rua Orlando Alves Carrijo, em Costa Rica.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pela vítima para ir até o endereço informado. Quando os militares chegaram ao local, foram informados pelo homem que os autores seriam pai e filho. Ele foi ameaçado verbalmente.

As ameaças começaram quando a vítima disse aos autores que queria ‘um serviço de qualidade’, conforme o combinado entre as partes há algum tempo. Porém, o homem debateu afirmando que entregaria o serviço, mas o portão da residência ficaria do jeito que já estava (com algumas avarias).

Insatisfeita com o serviço prestado a vítima passou a falar que iria contratar outra pessoa para terminar a reforma, porém, iria descontar o valor no restante de dinheiro que ainda devia ao autor. Neste momento, o homem passou a se exaltar dizendo que o trabalho seria pago ‘de uma forma ou de outra’. O filho do autor chegou a interferir na negociação, e também exaltado, começou a xingar a vítima.

Por conta da confusão, autores e vítima foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado como ameaça.

