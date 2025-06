Homem coloca fogo em casa com a ex dentro após perder o imóvel durante a separação em MS

Idoso, de 76 anos, está sendo procurado após atear fogo na casa em que morava com a ex dentro. O caso aconteceu durante a noite de quinta-feira (26), na Vila Espirito Santo, em Bandeirantes.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima contou que conviveu com o autor por 29 anos, porém, se separaram há 1 ano e 2 meses. No começo do término, a mulher saiu da casa do casal para ir morar com os pais e evitar confusão.

Porém, durante a separação, o juiz decidiu que o homem deveria sair do imóvel para a vítima residir. Acontece que o idoso não ficou satisfeito com o resultado do divórcio e para se vingar jogou álcool nas paredes da sala da casa, que são de madeira e ateou fogo.

A mulher estava dentro da residência quando o incêndio começou. As chamas foram apagadas pelos vizinhos enquanto o autor fugiu de carro tomando rumo ignorado.

Diante da situação, a mulher procurou a Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado como tentativa de feminicídio e será investigado.

