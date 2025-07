Homem coloca fogo na casa da mãe com ela dentro e acaba preso em MS

Um jovem, de 26 anos, foi preso após atear fogo na casa da própria mãe, na Aldeia Bororó, na Reserva Indígena de Dourados, durante a tarde desta terça-feira (1°).

Conforme as informações policiais, as equipes foram acionadas por volta das 12h para atender o caso. Ao chegar no local indicado, o rapaz já havia sido detido pelas lideranças indígenas.

A mãe do suspeito contou para a polícia que o filho chegou bêbado em casa e descontrolado, ateou fogo no imóvel, que ficou completamente destruído.

A mulher tinha um ferimento na testa, pois havia se queimado durante o incêndio. Diante da situação, o homem foi preso e encaminhado à DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) e o caso foi registrado como dano no âmbito da violência doméstica, com tentativa de feminicídio e também tentativa de homicídio.

