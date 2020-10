Homem coloca fogo no carro de idosa de 75 anos em Campo Grande

Na noite desta segunda-feira (5) Elindomar Marques, de 51 anos, foi levado para a delegacia, depois de atear fogo no veículo de uma idosa de 75 anos, na Vila Bandeirantes, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a idosa contou que por volta das 20 horas desta segunda (5) teria ouvido um barulho que estava vindo da rua, quando saiu para ver o que era, se deparou com seu carro um C4 Pallas pegando fogo, e seus vizinhos com o autor detido.

A polícia foi acionada e populares relataram que viram quando o homem estava com o galão com combustível jogando em cima do veículo e colocando fogo logo em seguida. O criminosos ainda tentou fugir, ele ainda teria jogado fora o galão mas foi perseguido por populares que presenciaram toda ação de Elindomar, e acabaram detendo o autor até a chegada da polícia.

Em depoimento, Elindomar contou que foi contratado pelo filho da vítima e que receberia R$ 500 para colocar fogo no carro. Mas a idosa relatou que o mandante seria o ex-marido de sua atual nora e que o crime seria para atingir seu filho.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, e a polícia investiga o caso.

