Homem com ciúmes corta pescoço da namorada com machete

Uma mulher de 24 anos foi esfaqueada pelo seu namorado 42 na madrugada deste domingo (16) após dançar com outra mulher em uma festa no município de Jardim



AaaUm homem de 42 anos foi preso naamadrugada deste domingo (16), em Jardim, após ferir o pescoço da aaacompanheira com uma machete. A avítima, de 24 anos, aagressão aaaconteceu por ciúmes dela ter dançado com outra mulher na festa em que estavam.



Conforme o Pantaneiro eles estavam em uma boate na região central da cidade, quando outra mulher a chamou para dança por alguns minutos. O homem não gostou e começou a dar tapas e arranhões nas costas da jovem, que parou a dança e foram embora.



Ja dentro do veículo do casal o homem se apossou de uma machete (uma espécie de facão), colocou no pescoço da jovem e disse “porque você não brigou com aquela mulher, agora vou te matar”. Ee cortou o pescoço da vítima, que na tentativa de fugir, abriu a porta o veículo em movimento e saltou.



A Polícia Militar foi acionada para localizar o agressor. Ohomem foi preso por tentativa de homicídio e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Jardim.



A vítima foi socorrida com ferimentos no pescoço e mãos.





Deixe seu Comentário

Leia Também