Homem com duas identidades é executado na fronteira

Joilson Francelino, com informações do Porã News

Um homem foi executado no início da noite desta segunda-feira (15), na Colônia Cristino Potreiro, em Capitan Bado, região de fronteira do Brasil com o Paraguai.

A vítima, de acordo com o site Porã News, possuía duas identidades, uma paraguaia com o nome de Vitor Manoel Galeano Barbosa de 18 anos e outra brasileira com o nome de Leandro de Oliveira de 25 anos.

A vítima estava em um Fiat Uno com placas HRF 0331 de Coronel Sapucaia quando foi atacado com diversos tiros de pistola 9 milímetros e morreu dentro do veículo. A Polícia Nacional do Paraguai esteve no local e informou que a possível identidade verdadeira dele seja a brasileira com o nome de Leandro de Oliveira.

O caso é investigado.

