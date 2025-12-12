Menu
Menu Busca sexta, 12 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Senai Matriculas - Dez25
Polícia

Homem com esquizofrenia morre ao sentir falta de ar em UPA de Campo Grande

Ele havia sido socorrido ao ser encontrado passando mal em casa

12 dezembro 2025 - 16h55Brenda Assis
UPA Universitário, onde aconteceu o casoUPA Universitário, onde aconteceu o caso   (Divulgação/PMCG)

Um homem de 36 anos morreu na noite de quinta-feira (11) após passar mal dentro da própria casa, no bairro Universitário, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, ele tinha diagnóstico de esquizofrenia e apresentava regressão comportamental semelhante ao de uma criança. Por volta das 21h15, a mãe do homem ouviu um barulho vindo do quarto e ao verificar, escutou um ronco forte.

Ao entrar no cômodo, percebeu que o filho tinha dificuldade para respirar. Ela chamou familiares que moram nas proximidades e todos decidiram levá-lo até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário.

De acordo com o registro policial, a vítima recebeu atendimento médico imediato, mas não resistiu. A morte foi confirmada às 21h38.

O caso foi registrado como morte natural na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

Reportar Erro
Cartorio - Dez25

Deixe seu Comentário

Leia Também

O veículo só foi liberado porque outra pessoa habilitada compareceu ao local e assumiu a direção.
Polícia
Motorista é multado duas vezes ao passar bêbado pela mesma blitz
Deputada federal Carla Zambelli (PL-SP)
Polícia
STF forma maioria para confirmar perda do mandato de Carla Zambelli
Caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Idoso briga com ladrão armado, é ferido no rosto e tem dinheiro e celular roubado na Capital
cepol
Polícia
Bandido invade casa, furta celular e manda mensagem 'justificndo crime' em Campo Grande
Delegacia de Ponta Porã
Polícia
Investigador reage a tentativa de assalto e suspeito é preso em Ponta Porã
Imagem ilustrativa
Polícia
Homem que passeava com cão de estimação é atacado por 'Pit Monster' no Noroeste
Homem morreu possivelmente vítima de infarto
Polícia
Homem desce gritando de carro, pede ajuda e morre após passar mal Três Lagoas
O ministro do STF, Alexandre de Moraes
Polícia
Trump tira Alexandre de Moraes da lista de sanções da Lei Magnitsky
Campo-grandense é ameaçado de morte após ser 'julgado pelo tribunal do crime'
Polícia
Campo-grandense é ameaçado de morte após ser 'julgado pelo tribunal do crime'
Criança de 6 anos engole pilha na zona rural do Pantanal
Polícia
Criança de 6 anos engole pilha na zona rural do Pantanal

Mais Lidas

Polícia Civil e Científica estão pelo local
Polícia
VÍDEO - AGORA: Caminhoneiro é encontrado morto em pátio de posto de Campo Grande
A divulgação oficial dos nomes pré-selecionados ocorrerá no próximo sábado (13), durante o Natal na Praça Ary Coelho
Cidade
Divulgada lista de inscritos para 96 apartamentos no Jorge Amado; Confira
Unidade Básica de Saúde em Campo Grande
Saúde
Conselho pede providências de atendimentos suspensos em 29 unidades na Capital
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 10/12/2025
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 10/12/2025