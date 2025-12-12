Homem com esquizofrenia morre ao sentir falta de ar em UPA de Campo Grande

Um homem de 36 anos morreu na noite de quinta-feira (11) após passar mal dentro da própria casa, no bairro Universitário, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, ele tinha diagnóstico de esquizofrenia e apresentava regressão comportamental semelhante ao de uma criança. Por volta das 21h15, a mãe do homem ouviu um barulho vindo do quarto e ao verificar, escutou um ronco forte.

Ao entrar no cômodo, percebeu que o filho tinha dificuldade para respirar. Ela chamou familiares que moram nas proximidades e todos decidiram levá-lo até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário.

De acordo com o registro policial, a vítima recebeu atendimento médico imediato, mas não resistiu. A morte foi confirmada às 21h38.

O caso foi registrado como morte natural na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

